Inter, Dimarco: "Non pensiamo che l'1-0 basti, c'è voglia di arrivare in fondo"

VERSO ATLETICO-INTER

L'esterno nerazzurro: Dobbiamo andare in campo con la nostra solita mentalità e fare la nostra partita"

"Il risultato è minimo, c'è pochissimo vantaggio, non dobbiamo fare l'errore di pensare che l'1-0 basti. Dobbiamo andare in campo con la nostra solita mentalità e fare la nostra partita". Questa la ricetta di Federico Dimarco alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. "Conosciamo il loro pubblico, si sente - ha detto l'esterno dell'Inter - Noi l'abbiamo avuto a San Siro. Sarà una partita bella e difficile da giocare. Dovremo avere la mentalità che abbiamo usato tutte le partite quest'anno: andare in campo compatti e cercare di portare a casa un risultato positivo".

Vedi anche Champions League Inter, Inzaghi sfida l'Atletico: "Questa squadra non è nata a Istanbul. A Madrid sarà una gara intensa"

"Momento personale? Sono contentissimo per me ma soprattutto per quello che sta facendo questa squadra. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, speriamo di confermarci anche in Champions League - ha aggiunto Dimarco - La voglia di arrivare in fondo c'è, quello che stiamo facendo in campionato rimane lì. Qui si azzera tutto, dovremo fare la nostra partita".