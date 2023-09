Inter, confermati i bonus per la Champions: 1,5 milioni per gli ottavi

PREMI PER LA ROSA

Ogni passaggio del turno dal girone fino alla semifinale permetterà alla squadra di incassare tale cifra netta

© Getty Images La strada verso la finale di Champions League a Wembley è appena cominciata ed è ricca di pericoli e insidie, ma in casa Inter si comincia già a pensare ai bonus da elargire alla squadra. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la società ha già deciso, per il passaggio del girone e dunque la qualificazione agli ottavi, che alla squadra sarà versato 1,5 milioni di euro, confermando i premi della passata stagione, ovvero quella cifra per ogni turno passato fino alla finale.

L'anno scorso era stato fissato un extra di 5 milioni di euro per la squadra qualora avesse trionfato a Istanbul. Lautaro e compagni, alla fine, si dovettero accontentare di spartirsi una torta da 6 milioni di euro, 1,5 per ogni turno superato (girone, ottavi, quarti e semifinali). Il club non ha ancora affrontato con i giocatori la questione dagli ottavi in poi. Troppo prematuro, anche se la finale della passata edizione ha accresciuto fame e autostima all'interno del gruppo. E lo splendido cammino europeo è stato un toccasana per le casse dell'Inter: 100 milioni di euro, al netto del botteghino.