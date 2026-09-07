Inter, Chivu: "Abbiamo l'obbligo di scrivere la storia di questo club. Mou persona speciale per me"

"Mourinho ha detto che la vera sorpresa è che l'Inter non abbia vinto la Champions? Bisognerebbe chiedergli se lui sarebbe stato felice che l'Inter la vincesse - continua Chivu -. L'Inter è arrivata in questa situazione grazie alle idee e al lavoro. Ma la Champions è bastarda, serve anche un po' di fortuna, grazie al lavoro siamo in una situazione in cui ci sono persone che pensano che possiamo farcela. Noi vogliamo solo essere competitivi. L'Inter ha fatto una finale di Europa League, due finali di Champions. Le ha perse ma non è mai facile raggiungere questi livelli. Vogliamo scrivere nuove pagine importanti".