Inter-Bayern, Muller sereno: "Miracolo rimonta? Normale vincere in trasferta"

Non che le speranze bavaresi siano diminuite nei giorni successivi, basti pensare a cosa ha detto Thomas Muller dopo il 2-2 nel Klassiker contro il Dortmund: "La qualificazione è un sogno? Ho un'opinione contraria sulla definizione che viene data della partita di mercoledì. Non servirà un miracolo, vorrebbe dire ridefinire questa parola. Vincere una partita in trasferta con un gol o due di scarto non è un miracolo per il Bayern Monaco. Semplicemente servirà una buona partita, ricordando che un successo per un gol di scarto comunque ci manderebbe almeno ai supplementari".