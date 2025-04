Inter: Bastoni c'è, riecco Barella e ThuLa in attacco. Dimarco a parte ma giocherà

Il giorno dopo il 2-2 contro la squadra dell'ex Chivu è arrivata subito una notizia rassicurante sulle condizioni di Bastoni: l'immagine del difensore nerazzurro con il ghiaccio sul ginocchio sinistro dopo l'uscita dal campo faceva temere il peggio ma l'allarme è subito rientrato. Il numero 95 nerazzurro ha recuperato, si è allenato in gruppo e dunque sarà titolare nella difesa a tre con il rientrante Pavard (ex della gara) e con Acerbi chiamato a fermare un altro colosso come Harry Kane ("Mi sono slogato la caviglia. È un po' gonfia, ma non sono preoccupato", ha detto l'inglese rassicurando il Bayern sulle sue condizioni) dopo aver annullato il fenomeno Haaland. Kane si presenta all'appuntamento con 39 gol in 34 partite stagionali ma Acerbi, che a Parma ha sofferto nel secondo tempo come tutta la squadra, è pronto. A centrocampo Inzaghi ritrova Barella dopo la squalifica in campionato: ecco dunque ricomporsi il trio 'magico' con Calhanoglu in regia e Mikhitaryan mezzala di centrosinistra. Sulle fasce riconferma a destra per Darmian, che rientrato con l'Udinese dopo poco più di un mese, ha collezionato tre presenze consecutive da titolare e, con Dumfries sempre ai box, si prepara a un'altra gara dal 1'. A sinistra c'è Dimarco: lavoro personalizzato alla vigilia ma parte con la squadra e giocherà. In attacco la coppia formata da capitan Lautaro e da Thuram (chiamato nelle ultime uscite agli straordinari) per scardinare la difesa tedesca: "Noi meglio di Batman e Robin".