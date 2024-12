Inter, a Leverkusen turnover minimo: Lautaro si candida dal 1'

Sarà un turnover ridotto al minimo quello che Simone Inzaghi attuerà martedì sera a Leverkusen contro il Bayer - reduce da tre successi di fila in Bundesliga, che sono cinque coppe comprese - in una gara decisiva per l'Inter in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. Il tecnico nerazzurro vuole sì distribuire forze e fatiche tra campionato ed Europa ma l'insidiosa trasferta in Germania rappresenta un match point importante per mettere nel cassetto il pass senza passare dai playoff. Quali scelte dunque? Già in attacco la coppia non è scontata: Inzaghi sarebbe infatti tentato di schierare ancora Lautaro Martinez e non Taremi al fianco di Thuram, con il capitano che ha bisogno di giocare per ritrovare confidenza con il gol (6 in 17 partite tra campionato e Champions).