Insigne: "Messi è il più forte, ma Diego è sacro"

LE PAROLE

"Messi è il più forte al mondo, ma non voglio fare paragoni, per noi Maradona è tutto, è sacro, ma senza togliere nulla a Messi che è il più forte di tutti", parola di Lorenzo Insigne alla vigilia della sfida con il Barcellona di Champions League. L'attaccante del Napoli è tornato centrale nel progetto con Gattuso: "Mi sento più leader, merito del mister che mi ha dato subito fiducia, l'ho sentito sempre al mio fianco. Da napoletano queste gare le sento molto, ma con l'aiuto di tutti possiamo fare bene".

Sul momento della squadra: "A Brescia abbiamo fatto una buona gara, siamo stati bravi a ribaltarla, grazie al mister che ci aiuta sempre nelle difficoltà. Contro il Barcellona è una gara difficile, ma la prepariamo al meglio, sappiamo che in campionato non stiamo facendo benissimo ma la Champions ha un altro fascino. Differenze campionato-Champions? Cambia l'avversario, ci stiamo lavorando col mister, ma anche in campionato dobbiamo affrontarle come la Champions perché anche col Brescia puoi avere problemi. È già capitato pure col Genk, con altre piccole, mentre poi becchi il Liverpool e fai risultato".

Sulle possibilità di passaggio del turno: "Sono convinto faremo una grande gara, ma sappiamo che sarà difficile, hanno tanti campioni e dovremo ragionare da squadra, solo così si può fare una grande partita, si vince di squadra, non singolarmente. da me i tifosi si attendono tantissimo, accetto le critiche, sono sereno e sono sempre venuto fuori da questi periodi e lo sto facendo ancora".

Vicino al Barcellona in passato? "No, il Barça è un grande club ma non ho mai avuto questa opportunità".

