Napoli-Barça, la prima volta di Messi al San Paolo nel segno di Maradona

VERSO NAPOLI-BARCELLONA

Il confronto con il Pibe de Oro lo accompagna praticamente da sempre e martedì sera Leo Messi scenderà in campo, per la prima volta in carriera, in quello che fu il tempio di Maradona, il San Paolo. Lo stadio di Napoli accoglierà il Barcellona con un tutto esaurito fatto registrare già a poche ore dalla messa in vendita dei tagliandi, perché l'attesa del pubblico napoletano per godersi dal vivo tutto il talento dell’unico calciatore al mondo all’altezza del paragone con sua maestà Diego è spasmodica.

“È da molto tempo che volevo andare a giocare in quello stadio - ha dichiarato recentemente Messi, che arriva al San Paolo in splendida forma dopo il clamoroso poker rifilato all'Eibar in campionato - Alla fine è arrivato questo momento e sono molto felice di vedere com’è".

"L’esperienza di giocare lì sarà molto bella - ha aggiunto la Pulce - Lì le persone sono molto appassionate, conosco i napoletani e l’amore folle che hanno per il calcio. Ho avuto compagni di squadra che hanno giocato lì come il ‘Pocho’ Lavezzi che mi ha raccontato molte cose che hanno vissuto e per questo sono molto entusiasta di andarci”.

