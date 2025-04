Incroci in panchina: Barça-Dortmund, amici contro, Psg-Aston Villa, la storia torna a bussare

Il Barcellona affronta il Borussia Dortmund finalista dello scorso anno, battuto proprio dal Real Madrid, il rivale di sempre dei catalani. I tedeschi hanno cambiato allenatore e Terzic ha lasciato il posto a Sahin, poi a sua volta esautorato a favore di Nico Kovac. Il Barça ha un tecnico tedesco, Hansi Flick, proprio l'artefice di una vittoria clamorosa del Bayern Monaco al Camp Nou nella Champions del 2020, poi vinta dai bavaresi. I due si sono conosciuti a Salisburgo, quando Nico era in campo e Hansi era nello staff tecnico. Poi si sono ritrovati nel 2018 al Bayern, con il croato allenatore e Flick assistente. Stasera si incontrano di nuovo per una sfida che può ipotecare le semifinali della Coppa più importante. Entrambi non rinunciano a giocare, visto che il Barça mette in campo, contemporaneamente, Pedri, Gavi, Yamal, Raphinha e Lewandowski, mentre il Borussia schiera Adeyemi esterno a tutta fascia più un trequartista come Chukwuemeka alle spalle della coppia d'attacco Guirassy-Beier.