Psg, Luis Enrique: "Noi favoriti? Dicevano anche che contro il Liverpool non avevamo possibilità..."

"Favoriti contro l'Aston Villa? La gente diceva che contro il Liverpool non avevamo possibilità, quindi nella mia testa non esistono favoriti. La Champions League non ti consente di staccare la spina per un secondo. Non puoi raggiungere i quarti di finale senza essere completamente concentrato". Così il tecnico del Psg Luis Enrique, alla vigilia della gara di andata contro i Villans. L'ex tecnico di Roma e Barcellona si è quindi concentrato sulle caratteristiche della squadra inglese, guidata da Unai Emery, specialista delle competizioni europee. "Il loro punto di forza è la versatilità, quindi è difficile capire come giocheranno. Possono giocare con un blocco basso e uscire con la palla in modo brillante", ha spiegato Lucho. "Il loro punto di forza più grande è il modo in cui attaccano da dietro e raggiungono rapidamente la seconda linea di attacco". Elogi poi per Emery che secondo Luis Enrique "merita maggiori riconoscimenti perché è un grande allenatore con un'energia illimitata. Probabilmente sa già tutto quello che ho intenzione di fare". Nessun timore, poi, per la possibile presenza in campo, tra le fila dell'Aston Villa, dell'ex di turno Marco Asensio. "Sono molto felice che Marco possa giocare" ha commentato il tecnico del Psg, "lo conosco perfettamente, è un giocatore di altissimo livello, con grandi capacità tecniche".