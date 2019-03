In attesa del Barcellona, il meglio è il Porto: un sorteggio che può spalancare alla Juve la strada per Madrid

13/03/2019

Ne mancano ancora due, che usciranno stasera dal doppio incrocio Barcellona-Lione e Bayern-Liverpool. E diciamo che a meno di clamorose sorprese (ma il ritorno di questi ottavi di Champions ne ha già regalate parecchie, per cui...) i blaugrana hanno un posticino già prenotato per i quarti di finale, mentre tra Bayern e Liverpool il discorso è più aperto anche se lo 0-0 dell'andata favorisce (seppur di poco) i tedeschi.



Detto questo, nell'urna di Nyon (i sorteggi sono in calendario venerdì alle 12) oltre alla Juve ci sono al momento altre cinque pretendenti alla vittoria finale, una sola delle quali può realmente considerarsi in grado di impensierire i bianconeri, vale a dire il City di Guardiola. Per talento in rosa (ma non per esperienza internazionale) e guida tecnica la squadra più temibile tra quelle già qualificate, più dello United (nonostante l'impresa contro il Psg e la vittoria a Torino nel girone di qualificazione i Red Devils sono chiaramente un gradino sotto la Juve), del Tottenham (già regolato la stagione passata) dell'Ajax dei giovani talenti che hanno liquidato il Real e sicuramente del Porto che ha fatto una buona impressione contro la Roma ma non pare certo all'altezza degli uomini di Allegri. Anzi...



Ecco, proprio i portoghesi (in un tabellone che vedrà già scritti anche i successivi accoppiamenti in semifinale) rappresenterebbero sena ombradi dubbio la soluzione migliore. E per quanto riguarda invece le ultime due candidate che usciranno dalle sfide di stasera, il Barcellona resta il vero grande avversario sulla strada verso il successo finale. Tra Bayern e Liverpool, invece, per tipologia di gioco, atteggiamento tattico e qualità del collettivo sarebbe probabilmente meglio dover affrontare i tedeschi piuttosto che gli inglesi.