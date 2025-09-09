Chiesa, "prigioniero" del Liverpool: out dalla lista Champions, ma obbligato a restare

Sono giorni molto complicati per Federico Chiesa. Estremizzando il concetto, al momento l'attaccante è sostanzialmente "prigioniero" del Liverpool. Nonostante l'esclusione dalla lista Champions da parte del club inglese, l'ex Juve e Fiorentina potrebbe essere infatti obbligato a rimanere in Reds se a breve non dovesse concretizzarsi una cessione nei mercati ancora aperti, Turchia e Arabia Saudita su tutti. Ipotesi al momento molto difficile da immaginare, visto anche il secco no del Liverpool all'ultima offerta presentata dal Besiktas per l'esterno offensivo.