Il Real Madrid crede nella rimonta sull'Arsenal. Ancelotti: "Possiamo ribaltarla"

Anche Jude Bellingham, una delle stelle del Madrid, ha parlato alla vigilia della sfida contro i londinesi: "Rimonta? L'ho sentita un milione di volte, ho visto molti video... ci motiva molto. È una serata fatta su misura per il Real Madrid", ha detto il centrocampista inglese, facendo riferimento al fato che la parola "remuntada" è molto inflazionata nello spogliatio del Real alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions. "È qualcosa che la gente conosce bene, e non c'è bisogno di aggiungere altro. Vogliamo contribuire alla storia del club, e domani è un giorno importante per noi", ha aggiunto il centrocampista. "Dobbiamo dimostrare molto di più rispetto all'andata. Abbiamo bisogno di maggiore impegno e di una migliore comprensione di ciò che richiede il gioco, insieme a maggiore chiarezza nelle transizioni - ha concluso - quindi non si tratta solo di un aspetto. Sappiamo di poter giocare molto meglio. Una cosa è perdere, un'altra non imparare. Dobbiamo credere nella squadra e nelle nostre capacità". Poi l'ex Dortmund rivela il retroscena: "Dal momento in cui siamo saliti sul bus a Londra, credevamo tutti nella rimonta. Entreremo in campo pensando che l'unico risultato possibile sia la rimonta. Abbiamo fiducia perché è nel DNA del club".