Liga: Mbappé si fa espellere, ma il Real Madrid batte 1-0 l’Alaves e torna in scia al Barcellona

Il Real Madrid si presenta in casa dell’Alaves per rispondere al successo centrato ieri dal Barcellona e provare a dimenticare subito anche il pesante 3-0 incassato sul campo dell’Arsenal nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Vinicius Jr e Bellingham partono inizialmente dalla panchina e da lì assistono all’annullamento del gol di Asencio al ventesimo, per un fallo in attacco. È invece tutto regolare al 34’, quando Camavinga regala l’1-0 ai Blancos con un mancino potente dal limite dell’area. Il Real si mette così a condurre il risultato, ma quattro minuti più tardi si ritrova con un uomo in meno: Mbappé riceve infatti un rosso diretto per un folle fallo a centrocampo sulla gamba di Blanco: decisiva è la chiamata del Var, visto che l’arbitro aveva inizialmente solo ammonito il francese. Carlo Ancelotti (in tribuna perché squalificato) decide allora di far inserire al figlio Davide (che lo sostituisce in panchina) sia Vinicius che Bellingham al 62’, nella speranza che una delle sue stelle più lucenti possa trovare il guizzo giusto per sigillare il match. Proprio il brasiliano prova a partire in velocità al 70’, ma viene fermato da un intervento di Manu Sanchez: il Var richiama ancora una volta l’arbitro e l’esito è lo stesso del primo tempo, rosso diretto. L’ultima parte di gara si gioca allora in dieci contro dieci, con Owono che compie una grande parata su Bellingham al 90’. Il Real Madrid vince 1-0 e sale a 66 punti, riportandosi a -4 dal Barcellona capolista. A 30 punti resta invece l’Alaves, appena sopra la zona retrocessione.