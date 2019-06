Il Manchester City sfida la UEFA: chiesto al TAS l'annullamento del procedimento

05/06/2019

Il Manchester City ha dato il via a una sfida legale per bloccare il perseguimento da parte della UEFA di un divieto di partecipazione alla prossima Champions League dovuto alla violazione dei regolamenti di spesa. Nel giorno in cui la UEFA stessa non si è espressa sulla situazione del Milan, l'Associated Press ha reso noto che i funzionari del club hanno chiesto al TAS di respingere il caso e il procedimento stesso in atto.