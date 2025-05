Inter, Inzaghi si prende la finale di Champions: "Con il cuore abbiamo superato ogni ostacolo"

L'Inter ha dato qualcosa in più quando sembrava essere in riserva: "Ho sfruttato i cambi per continuare a crederci e provare a limitare una squadra difficile da fermare. Avevamo qualche problema, ma con il cuore siamo andati oltre ogni ostacolo". I nerazzurri sono scesi in campo senza timore e pronta a sfruttare gli errori dell'avversario: "Ce la siamo giocata con le nostre qualità, che abbiamo. Conoscevamo il Barcellona ed avevamo chiaro cosa fare in campo, ma senza il sacrificio di tutti non era possibile fare tutto questo. Non siamo mai stati presuntuosi".