Il Feyenoord di nuovo sulla strada italiana con il terzo allenatore in stagione

Sapessi com'è strano, ritrovarsi per due volte in Champions a Milano. E' questo il destino del Feyenoord 2024/25. Dopo aver fatto fuori il Milan ai playoff, ora ha un altro scontro diretto, questa volta con l'Inter, agli ottavi. L'altro tormentone stagionale della squadra di Rotterdam è quello di cambiare allenatore. L'addio di Slot è stato assorbito male dalla squadra, visto che con l'attuale tecnico del Liverpool volava mentre ora si trova a distanze siderali dalla capolista Ajax. Ecco quindi la serie di ribaltoni in panchina. Si è partiti con Prieske, poi, alla vigilia del doppio confronto con il Milan, la scelta di puntare sulla guida tecnica dell'Under 21 Bosschaart, che comunque male non ha fatto visto che è arrivato agli ottavi di Champions, per poi virare decisamente su Robin Van Persie (che tra l'altro era presente in campo negli unici due precedenti contro l'Inter del 2002), attuale guida dell'Heerenven, nono in Eredivisie.