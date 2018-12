Il Barcellona prepara un super turnover: fuori Suarez, dentro molti giovani

10/12/2018

Nessuno dubita della serietà del Barcellona (lo stesso Spalletti lo ha detto in conferenza stampa), ma in casa proprio ognuno giustamente cura i propri interessi. Così le corrispondenze che arrivano dalla capitale catalana raccontano di un massiccio turnover che l'allenatore Ernesto Valverde è intenzionato a mettere in atto per la sfida contro il Tottenham dalla quale dipendono le possibilità di qualificazione dell'Inter.



"Otra oportunidad para los canteranos", dice un articolo di El Mundo Deportivo. Un'altra possibilità per i ragazzi delle giovanili. Che nel caso del Barcellona sono sempre giocatori fatti e finiti, ma che potrebbero anche non essere sufficienti per ottenere un risultato positivo contro il Tottenham. Gli inglesi vincendo passerebbero il turno a scapito dell'Inter, a prescindere dal risultato dei nerazzurri.

Una vera e propria formazione blaugrana si potrà scoprire solamente con il passare delle ore, ma tutti i colleghi di Barcellona concordano su alcuni nomi. Di sicuro in porta giocherà l'olandese Cillesen, che bollato come "il miglior secondo portiere del mondo" rivede così il campo dopo tanta panchina. In attacco Messi avrebbe bisogno di minuti e Valverde ha fatto capire che potrebbe giocare ("Vedrete domani se sarà in campo o no"). Con la certezza che Suarez non giocherà (Valverde dixit), sono abbastanza sicuri di giocare in attacco Coutinho e Munir, probabilmente con Messi. Difficile che giochi Dembelè, sotto punizione dopo l'ennesimo ritardo di due ore all'allenamento della domenica.

Si va verso una difesa completamente inedita con un turno di riposo per Piquè e Jordi Alba. In mezzo dovrebbe partire titolare Lenglet ma potrebbe avere spazio il giovane Chumi e a sinistra Valverde vorrebbe vedere all'opera Miranda, mentre Vermaelen e Semedo dovrebbero garantire un po' di esperienza in più. Il brasiliano Arthur di sicuro ha bisogno di giocare, mentre per Denis Suarez sembra una delle ultime possibilità: se non gioca nemmeno contro il Tottenham, vuol dire che a questa squadra non serve proprio e allora può trovarsi una sistemazione diversa, mentre Vidal sembra avere recuperato terreno nella considerazione di Valverde. Aleñá è un giocatore che i giornalisti spagnoli si aspettano di vedere in campo dall'inizio o a partita in corso, con un minutaggio teorico anche per altri due canteranos, Riqui Puig e Oriol Busquets.

Questa è un'ipotesi di formazione del Barcellona, che sicuramente avrà voglia di mantenere la sua imbattibilità al Camp Nou, ma altrettanto sicuramente non rischierà di compromettere la sua stagione con una qualificazione già in tasca.