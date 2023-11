Furia Newcastle per il rigore concesso al Psg, il VAR Kwiatkowski rimosso da Real Sociedad-Salisburgo

rigore dubbio

Chiaro errore di Kwiatkowski per la Uefa che ha deciso di sostituirlo nel match del San Sebastian

Bufera sul VAR di PSG-Newcastle che ha richiamato alla review Szymon Marciniak facendo concedere all'arbitro polacco il rigore che al 98', realizzato da Mbappè, ha regalato ai francesi il pareggio. Un risultato che potrebbe essere decisivo per l'ultimo posto per gli ottavi dal gruppo F di cui fa parte anche il Milan, con i rossoneri e gli inglesi che si contenderanno il pass nell'ultima sfida del girone sperando in un "regalo" del Dortmund. E a pagare le conseguenze della concessione del rigore dubbio è anche l'arbitro al VAR Tomasz Kwiatkowski, che è stato rimosso dallo stesso incarico per la partita tra Real Sociedad e Salisburgo.

Nella gara del San Sebastian, infatti, il polacco non sarà protagonista in sala VAR, col suo posto preso dal tedesco Fritz in una scelta last minute della Uefa. Kwiatkowski, infatti, paga le tante polemiche conseguenti alla concessione del rigore per i parigini per il tocco di mano di Livramento in area di rigore. Un fallo dubbio, con tanto di richiamo al VAR di Marciniak che però non si è fatto convincere dal collega connazionale. Un penalty che in tanti hanno criticato sollevando un vero e proprio polverone contro il polacco. Vedi anche Champions League Milan, la Champions appesa a un filo: ecco cosa serve ai rossoneri per gli ottavi

La Uefa, considerando quello di Kwiatkowski un chiaro errore, ha quindi optato per la rimozione. Una decisione che rende ancor più amaro il risultato per il Newcastle, col tecnico Howe che a fine partita aveva tuonato: "Non posso dire quello che penso veramente. Ma prende prima il petto e quindi non è rigore".