Guardiola, che scintille con Orsato: dopo l'ammonizione lo abbraccia e si scusa

Manchester City-Borussia Dortmund è stata una partita altamente adrenalinica e si è chiusa con un battibecco tra Pep Guardiola e l'arbitro Orsato. Al triplice fischio finale, il tecnico catalano ha protestato in modo plateale per un fallo subito da Foden negli ultimi minuti. Decisamente arrabbiato, gli ha urlato di tutto, pure un poco simpatico "fuck off". L'arbitro italiano ha ascoltato impassibile ed estratto il cartellino giallo come da regolamento, ammonendo il manager del City. Un gesto che non ha alimentato la furia di Guardiola che, sorprendentemente, è andato verso Orsato e lo ha abbracciato scusandosi. "Mi sono meritato il cartellino giallo. Gli ho chiesto scusa" ha poi confermato lo spagnolo al termine del match.