Champions League: frenata Chelsea e Milan capolista, vincono soffrendo Psg, City e Real Madrid

CHAMPIONS LEAGUE

Il Salisburgo riprende i Blues 1-1 nell’esordio di Potter sulla panchina londinese, francesi e Guardiola ok in rimonta, Ancelotti fa 100 vittorie nella massima coppa europea

© Getty Images Il Salisburgo rovina l’esordio di Potter fermando il Chelsea sull’1-1 nella seconda giornata dei gironi di Champions. Sorride quindi il Milan capolista nel gruppo E. Nei guai invece la Juventus, ultima nel Girone H con il Psg in testa a sei punti come il Benfica grazie alla vittoria 3-1 in rimonta in casa del Maccabi Haifa. Recupera un gol di svantaggio anche il City sul Dortmund grazie all’ex Haaland (2-1), ok nel finale il Real Madrid 2-0 sul Lipsia e Ancelotti fa 100 vittorie.

GRUPPO E

Gode il Milan capolista da solo nel gruppo E dopo il pareggio 1-1 tra Chelsea e Salisburgo. Nella prima partita dell’era Potter sulla panchina del Chelsea, i Blues giocano un ottimo primo tempo e poi concretizzano in avvio di ripresa con il solito Sterling. Quando però i padroni di casa sembrano avere il controllo della partita, è Okafor al 75’ a pareggiare a sorpresa i conti.

GRUPPO F

Seconda vittoria in due partite per il Real Madrid che si porta al comando del girone. La squadra di Ancelotti soffre in casa contro il Lipsia, rischia più volte lo svantaggio, ma alla fine va in gol al 79’ con Valverde. Un lampo che salva i campioni d’Europa in carica, il gol di Asensio nel recupero consente ad Ancelotti di festeggiare con tranquillità il 2-0 e la 100esima vittoria in carriera in Champions. Nello stesso gruppo al secondo posto lo Shakhtar dopo l’1-1 con il Celtic Glasgow: al vantaggio ospite per l’autogol di Bondarenko al 10’ risponde Mudryk nove minuti dopo.

GRUPPO G

E’ proprio Haaland, l’ex della partita, a salvare il Manchester City 2-1 in casa contro il Borussia Dortmund. I gialloneri passano in vantaggio al 56’ con Bellingham, la squadra di Guardiola gioca male allora serve un inaspettato gol di Stones con un tiro da fuori che batte un colpevole Meyer al minuto 80’. Il City si sveglia, passano appena quattro minuti e Haaland completa la rimonta su splendido assist di Cancelo. Inglesi a punteggio pieno e Borussia secondo a tre punti, a un punto sia Copenhagen che Siviglia dopo lo 0-0 in Danimarca.

GRUPPO H

Nel girone della Juventus, soffre più del previsto il Psg prima di espugnare Haifa contro il Maccabi per 3-1. Sono proprio gli israeliani a passare in vantaggio con Chery al 24’, si devono quindi scatenare Messi, Mbappè e Neymar con un gol ciascuno per lanciare i parigini al primo posto insieme al Benfica. Bianconeri nei guai, ultimi a zero punti proprio come il Maccabi.