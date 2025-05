Finale di Champions, 40mila interisti a Monaco: in tanti anche senza biglietto

Un appuntamento con la storia, a prescindere che si vinca o meno, che nessun tifoso vorrebbe mai mancare. E poco importa se non si potrà assistere di persona: gran parte della marea nerazzurra infatti arriverà in Germania senza l'ambitissimo biglietto per l'Allianz Arena. Su 40mila cuori nerazzurri in Baviera, sono soltanto 18mila quelli in possesso di un titolo d'accesso per lo stadio. Le stime in realtà parlano di numeri leggermente più alti. Oltre ai già citati 18mila che l'Inter ha distribuito ai suoi tifosi "più fedeli" (stesso numero di biglietti messo a disposizione per i fan del Psg), altri 30mila tagliandi sono stati venduti dalla Uefa tramite lotteria prima che si conoscesse il nome delle finaliste. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, circa la metà di questi biglietti potrebbe essere finito in mano a tifosi nerazzurri.