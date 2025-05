Inter, Pavard: "Possiamo fare qualcosa di straordinario, spero di vivere lo stesso finale del 2020"

Benjamin Pavard sogna in grande a tre giorni dalla finale di Champions League tra la sua Inter e il Psg: "Spero di vivere di nuovo lo stesso finale, ma non bisogna sottovalutare il Psg: è una grande squadra e lo dimostra da anni", le parole del difensore francese in un'intervista a l'Equipe con riferimento al trionfo dell'estate 2020, quando col Bayern Monaco sollevò al cielo la coppa battendo proprio i parigini nell'atto conclusivo.