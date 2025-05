Mourinho: "Il Triplete è mio, non volevo lo facessero: ma ora spero che l'Inter vinca la Champions"

Suona un po' così, riecheggiando un vecchio slogan di anni ormai lontani: il Triplete è mio e me lo gestisco io... Pensieri e parole di Josè Mourinho che senza ipocrisie di circostanza ha espresso con estrema limpidezza il suo stato d'animo di fronte a quello che sino a un mese fa poteva essere il cammino stagionale dell'Inter. Poi, tra Coppa Italia e Scudetto, le cose, si sa, sono andate diversamente e oggi per i nerazzurri resta sul campo solo l'obiettivo massimo, la Champions League. Intercettato da Sky Sports, il tecnico portoghese ha quindi ammesso di aver temuto che il primato della sua Inter nel 2010 potesse essere equagliato: "Sarò un po’ cattivo, ma molto onesto. Temevo davvero che potessero vincere il Triplete e non volevo che lo vincessero. Il Triplete è mio", ha detto lo Special One sorridendo, ma non troppo. "Ma adesso che hanno perso sia il campionato che la Coppa Italia, devo dire che mi piacerebbe vederli vincere la Champions League. Detto questo, Luis Enrique sta facendo un lavoro eccezionale a Parigi. Ha trasformato completamente la squadra. Hanno perso, diciamo, il loro giocatore numero uno, ma sono riusciti a ricostruire tutto in modo straordinario. Quindi, se dovesse vincere Luis, sarei felice anche per lui".