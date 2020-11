Ferencvaros, cori osceni e fuochi d'artificio: club multato, con la Juve sarà bolgia

UNGHERIA

Multa salata per il Ferencvaros - prossimo avversario della Juventus in Champions League - per il comportamento dei propri tifosi nell'ultima partita interna di campionato dello scorso 24 ottobre. Il comitato disciplinare della Federcalcio ungherese ha punito i campioni in carica per quanto accaduto durante il derby vinto 2-0 contro l'Ujpest. Cori oltraggiosi, osceni e l'utilizzo di una grande quantità di fuochi d'artificio hanno portato a un'ammenda da 6 milioni di fiorini. La Juventus è avvisata: alla Groupama Arena di Budapest il clima sarà infuocato.

La partita tra Ferencvaros e Ujpest altro non è che il Derby di Budapest. Partita spesso tesa, non priva di scontri tra tifoserie. Lo stadio è sempre pieno, anche in epoca Covid. La rivalità tra i due club è iniziata negli anni '30 ed è ancora molto accesa. Il giorno della partita la linea 3 della metropolitana di Budapest è quella che preoccupa di più la Polizia locale, perché è quella che prendono i tifosi di entrambe le squadre per raggiungere i due stadi.

La Juventus è attesa nella capitale ungherese questo mercoledì, ore 21, per la terza giornata di Champions League. Partita sulla carta ampiamente alla portata dei bianconeri che non dovranno però sottovalutare l'avversario, galvanizzato dalla vittoria nel derby e pronto ad accogliere l'undici di Pirlo nella bolgia della Groupama Arena. Ci sarà uno stadio a tifare contro per 90 minuti, e per la Juve - di questi tempi - potrebbe essere un ostacolo in più da non sottovalutare.