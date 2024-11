E' un'Italia da... G8: Inter, Atalanta, Juve e Milan scalano la nuova Champions

ATALANTA: 8 PUNTI

Il cammino che attende l'Atalanta è evidentemente spezzato in due. Young Boys in trasferta e Sturm Graz in casa sono gare da sei punti; Real Madrid in casa e Barcellona, nell'ultimo turno, in trasferta, sono sicuramente partite complicate anche se, va detto, i bergamaschi sono da anni la scheggia impazzita del calcio europeo, una squadra, cioè, più o meno in grado di battere chiunque se beccata nella giornata buona. A Gasperini servono otto o nove punti e, nonostante la doppia sfida contro le big della Liga, non sono un obiettivo impossibile. Non facile, ma nemmeno impossibile, se si considera, ad esempio, che i blaugrana (9 punti attuali) potrebbero arrivare all'ultima gara con la qualificazione già in tasca e, magari, con la possibilità di "far fuori" qualche importante avversaria diretta, ad esempio, appunto, il Real di Carlo Ancelotti. Gli zero gol subiti, come detto, sono un ottimo punto di partenza e un indizio significativo sulla solidità della Dea. Ci sarà da sudare, ma la Top Eight è tutto fuorché una chimera.