Juventus: il gioco non basta, per scendere dalle montagne russe serve concretezza

La Juventus torna da Lille con diverse conferme, ma anche qualche incertezza che fatica a scrollarsi di dosso. La squadra gira e su questo ci sono pochi dubbi: la serataccia con lo Stoccarda è stata archiviata con una gara di spessore, nella quale i bianconeri hanno saputo imporre il proprio gioco per lunghi tratti di partita e creare tante potenziali occasioni. È però proprio sull'aggettivo, "potenziali", che Motta dovrà necessariamente lavorare. La Juve sa gestire il possesso palla, sa pressare bene e recuperarla alta, ma troppe volte le manca lo spunto per presentarsi con pericolosità in area di rigore. Le iniziative personali di Yildiz e Conceiçao sono armi fondamentali, ma al momento sembrano essere le uniche soluzioni per fare davvero male e alla lunga rischiano di essere un po' limitanti.