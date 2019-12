Dortmund: Witsel si rompe la faccia in casa, torna nel 2020

LA TEGOLA

Tegola per il Borussia Dortmund, che perde Axel Witsel e lo ritroverà solo nel nuovo anno. Il belga è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un infortunio al viso subito in un incidente domestico. "Non abbiamo potuto parlare con lui ieri (domenica) perché era in terapia intensiva in ospedale", ha spiegato il tecnico dei gialloneri Lucien Favre alla vigilia della sfida casalinga di Champions League contro lo Slavia Praga, nello spareggio a distanza con l'Inter per la qualificazione agli ottavi di finale.

Un portavoce del Borussia Dortmund ha dichiarato che Witsel è caduto a casa ma non ha fornito ulteriori dettagli. "Non sarà in grado di giocare per il resto dell'anno, ma è già a casa", ha aggiunto Favre.