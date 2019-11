Dortmund, Favre: "Inter pericolosa, difficile giocarci contro"

VERSO DORTMUND-INTER

Borussia Dortmund-Inter può valere il passaggio agli ottavi di finale di Champions League e l'allenatore dei tedeschi, Lucien Favre, sa che battere i nerazzurri non sarà facile. "Dobbiamo prepararci bene e fare bene sia la fase offensiva che quella difensiva. Serve il giusto equilibrio. L'Inter è una squadra pericolosa ed è difficile giocare contro di loro. Servirà una grande prestazione", ha detto alla vigilia. Inter ai piedi di Lukaku: numeri da Ronaldo

"Loro sono veloci in contropiede. Giocano bene, con buoni contrattacchi e cross pericolosi", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la formazione, è ancora avvolta dal dubbio la presenza di Marco Reus, infortunatosi nel corso del match contro il Wolfsburg. "Al momento non posso dire se giocherà contro l'Inter oppure no. Dobbiamo aspettare l'allenamento di oggi o anche domani", ha spiegato Favre. Sul modulo: "Non posso ancora dire se giocheremo di nuovo con la difesa a tre, non so con quale modulo giocheremo domani".

I gialloneri, comunque, sono carichi e pronti a ribaltare il risultato di San Siro. "Vogliamo vincere contro l'Inter. Nessun dubbio", avvisa Julian Brandt, seduto al fianco del tecnico durante la conferenza stampa della vigilia. A Milano il Borussia ha deluso per gran parte della partita, giocando un primo tempo opaco, limitandosi a difendere e senza mai impensierire Handanovic. "Tutti sanno che l'Inter ha un piccolo vantaggio dopo il 2-0 ma noi - spiega Brandt - abbiamo tanti progetti per questa Champions League. Non dobbiamo essere ciechi ma dobbiamo comunque entrare in campo con coraggio. E non dobbiamo nascondere la prestazione negativa di San Siro". E a supportare il Borussia Dortmund ci sarà la bolgia dello stadio con una tifoseria epica e il muro giallo che darà una spinta in più ai giocatori. "Giochiamo in casa e siamo il Borussia", annuncia il centrocampista pronto a prendersi la rivincita e tre punti che possono cambiare gli equilibri in classifica nel Gruppo F.

Vedi anche inter L'Inter fa il pieno per Dortmund: gioca Sensi, migliorano D'Ambrosio e Asamoah