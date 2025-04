Donnarumma para tutto e dà un calcio alle critiche, PSG e Francia ai suoi piedi: "È da Pallone d'Oro"

Ma questa stagione non è stata tutta rosa e fiori. Proprio nella fase a campionato della Champions League contro l'Arsenal, Donnarumma ha toccato il punto più basso, con una doppia papera sui gol di Havertz e Saka. Poi a fine novembre contro il Bayern Monaco è arrivata anche la prima panchina in Champions per scelta tecnica: Luis Enrique gli preferì Matvey Safonov perché più bravo con i piedi, ma il portiere russo non ripagò la fiducia, protagonista in negativo con un’uscita maldestra, sbucciando il pallone, trasformando un semplice corner in assist per Kim. Una sconfitta, con il senno di poi, che ha cambiato in meglio il corso europeo del PSG: Donnarumma è tornato tra i pali, si è lasciato scivolare di dosso le critiche ed è stato l'uomo più importante nella cavalcata dei parigini.