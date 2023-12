Psg, Luis Enrique: "Destino nelle nostre mani, vogliamo vittoria e primato"

Luis Enrique si gioca tutto nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Nel Gruppo F sarà sfida a distanza: da una parte il suo Psg, impegnato al Westfalenstadion contro un Dortmund già qualificato, dall'altra Milan e Newcastle, che si affronteranno a St. James' Park. Con una vittoria i parigini si prenderebbero tutto, qualificazione e primo posto, mentre con un pareggio o una sconfitta rischierebbero di farsi scavalcare da una delle due inseguitrici: "Abbiamo il destino nelle nostre mani in questo gruppo difficile - le parole dell'ex ct della nazionale spagnola in conferenza stampa -. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa".