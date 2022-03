Cristiano sogna un altro record contro una delle sue vittime preferite

VERSO UNITED-ATLETICO MADRID

CR7 ha un conto in sospeso con la squadra di Simeone a cui ha già segnato 25 gol in 36 partite. Stasera il ritorno degli ottavi in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it

Sabato scorso ha superato Bican nel numero di gol segnati in assoluto (807), dopo aver conquistato il posto più alto del podio dei bomber delle nazionali scavalcando l'iraniano Ali Daei. C'è però un record che ancora fa sognare Cristiano Ronaldo: raggiungere Gento nel numero di Coppe dei Campioni/Champions conquistate (6). CR7 è fermo (si fa per dire) a 5. Questa sera, in Manchester United-Atletico Madrid, in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it alle 21, ha la grande opportunità di mantenere in vita il suo sogno. Getty Images

La squadra di Simeone è una delle vittime preferite di CR7: 25 reti in 36 partite finora. Tanti i gol realizzati nell'eterno derby (comprese due finali di Champions) quando guidava l'attacco del Real Madrid ma anche un ricordo vicino alla cifra tonda: il 12 marzo 2019, negli ottavi della massima competizione continentale, ha messo a segno una storica tripletta che ha permesso alla Juventus di Allegri di ribaltare il 2-0 dell'andata a favore dei "colchoneros". Soltanto contro il Siviglia, con 27 reti, ha saputo fare meglio.

Messi, momentaneamente e diplomaticamente, da parte i dissapori con Ralf Rangnick, Cristiano, esaltato dalla tripletta agli Spurs, ha affidato ai social una chiamata alle armi che dovrebbe scuotere l'anima guerriera dei Red Devils. L'1-1 dell'andata, anche al netto del cambio delle valutazioni dei gol in trasferta, resta un ottimo risultato per il ritorno all'Old Trafford. Lo United cercherà di sfruttare le fasce con la potenza e l'abilità nell'uno contro uno di Elanga e Sancho, con Pogba schierato alle spalle di Ronaldo, mentre Simeone sembra intenzionato a lasciare inizialmente in panchina Suarez e Griezmann per affidare l'attacco alla coppia Correa-Joao Felix.