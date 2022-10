Corsa agli ottavi: Inter vicina, Juve quasi fuori, il Milan spera ancora

CHAMPIONS LEAGUE

Con il Napoli già qualificato, le altre italiane sono in una situazione diversa nella corsa all'accesso ai turni a eliminazione diretta

La corsa verso gli ottavi di finale di Champions League sta per concludersi, ma già diverse squadre hanno staccato l'ambito pass per la fase a eliminazione diretta. L'Inter è molto vicina al traguardo, la Juve deve compiere un autentico miracolo, il Milan non ha un compito semplicissimo ma ce la può fare. Al momento sono cinque i club già qualificati: tra questi, lo spettacolare Napoli di Luciano Spalletti che, dopo la stracciante vittoria contro l'Ajax di mercoledì sera, si trova ora in testa a punteggio pieno nel Gruppo A. A far compagnia agli azzurri, la corazzata Bayern Monaco nel Gruppo C, il Club Bruges in testa al Gruppo B, il Manchester City di Pep Guardiola primo nel Gruppo G e i campioni in carica del Real Madrid di Carlo Ancelotti che spiccano nel Gruppo F.

INTER - Dopo l'impresa del 3 a 3 in casa del Barcellona, l'Inter è ora padrona del suo destino, con la possibilità di qualificarsi con un turno di anticipo. Contro il Viktoria Plzen, a 0 punti nel girone, basterà vincere a prescindere dal risultato del Barcellona. In caso contrario, sarà sufficiente ottenere lo stesso risultato dei catalani. Resta il rammarico di Inzaghi per la mancata vittoria al Camp Nou: in quel caso, gli ottavi sarebbero arrivati con ben due giornate di anticipo.

MILAN - La doppia sconfitta con il Chelsea ha complicato tutto ma, anche se con diversi ostacoli, la strada verso gli ottavi è ancora aperta per il Milan. La condizione è solo una: vincere le prossime due partite contro Dinamo Zagabria in trasferta e Salisburgo in casa, a prescindere dai risultati di queste ultime. Dopo quattro giornate di Champions, la squadra di Pioli si trova infatti al terzo posto, nel Girone E, con soli 4 punti (al pari della Dinamo Zagabria): due punti in meno del Salisburgo, primo in classifica, e tre in meno dei Blues in testa al girone.

JUVENTUS - Servirebbe un miracolo. Dopo la sconfitta umiliante contro il Maccabi Haifa, i bianconeri hanno guadagnato appena tre punti (gli stessi degli israeliani) in quattro giornate di Champions: 5 in meno di Psg e Benfica, entrambi alla guida del Girone H con quota 8 punti. I requisiti per continuare la competizione sono quindi due: vincere le prossime due partite, in trasferta contro il Benfica e in casa contro il Psg, ma anche sperare che almeno una tra Benfica e Psg non vada oltre il pareggio contro il Maccabi Haifa. Allegri può solo cominciare a pregare.