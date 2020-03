Coronavirus, Marquinhos (Psg): "Col Dortmund senza tifosi? Meglio il rinvio"

PRESA DI POSIZIONE

Il problema Coronavirus sta spaventando anche la Francia e se il Psg ha già messo in atto diverse precauzioni per tutelare i propri tesserati, il rischio di disputare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Dortmund a porte chiuse è reale. Ipotesi poco gradita a Marquinhos, vicecapitano del Psg: "Piuttosto che giocare senza tifo preferirei che venisse rinviata la partita".

La situazione del Psg dal punto di vista sportivo è delicata. Al Parc des Princes i francesi dovranno ribaltare la sconfitta 1-2 subita a Dortmund, ma l'emergenza per il diffondersi del virus potrebbe cambiare i piani. Al momento in Francia sono state vietate le manifestazioni con più di 5mila persone previste, ma la Uefa non ha previsto piani alternativi alla sfida dell'11 marzo. Marquinhos ha detto la sua sulla possibilità di disputare la gara di ritorno a porte chiuse: "Giocare il ritorno senza i nostri tifosi sarebbe un peccato e uno svantaggio visto che loro hanno potuto contare sul sostegno dei loro tifosi all'andata. Anche noi vogliamo giocare con il tifo dei nostri supporter. Non voglio giocare a porte chiuse, preferirei in caso che si rinviasse la partita".

Il Psg intanto ha applicato nuove misure per evitare i contatti tra i propri tesserati e persone dall'esterno della squadra. Nell'ultima giornata i giocatori sono stati fatti entrare da ingressi secondari e non passando tra due ali di tifosi come al solito, la mixed zone è stata tolta e la conferenza stampa si è svolta con i giornalisti impossibilitati a sedersi in prima fila.