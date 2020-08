Corazzata Bayern, Lewa & Co. san solo vincere: bavaresi favoriti per la Champions

RULLO COMPRESSORE

La Champions 2019/2020 ha un padrone assoluto: il Bayern Monaco. Dopo il clamoroso 8-2 rifilato al Barça, i bavaresi hanno confermato a suon di gol di essere la squadra da battere in questa edizione. I numeri di Lewa & Co, del resto, parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni. Dati alla mano, in questa stagione europea il Bayern ha vinto sempre. Un percorso netto che ha piazzato i tedeschi in cima alla lista dei favoriti per la vittoria finale. Tutto con una squadra unita agli ordini di Flick, costruita con pochi soldi, ma zeppa di talento.

Rosa alla mano, l'undici di partenza del Bayern contro il Barça è costato 100 milioni. Meno del solo Griezmann, per intenderci. Un dettaglio che non è passato inosservato dopo la goleada del Da Luz e che conferma l'ottimo lavoro svolto in questi anni dalla dirigenza bavarese sul mercato e sul vivaio. Contro i blaugrana il grande protagonista è stato Muller, ma è la prova di forza della squadra che ha impressionato. Una macchina perfetta, capace di travolgere tutto quello che incontra. A partire da Kimmich e Davies, bravi a coprire senza fronzoli sugli esterni e a spingere con continuità e determinazione dando dinamicità e imprevedibilità alla manovra. Due spine nel fianco del Barça, che insieme alla concretezza e alla qualità in mediana di Gnabry e Goretzka e alla "cattiveria" di Coutinho nel finale hanno fatto la differenza. Tutto con un Lewandowski implacabile e sempre presente nel tabellino e un Perisic ritrovato. Contro i blaugrana, il croato è partito titolare e ha sfoggiato il meglio del repertorio, dimostrando di avere una condizione fisica notevole e attirando le attenzioni di Conte per il futuro.

Ma non è tutto qui. Oltre agli uomini in campo, infatti, nel Bayern super di questa stagione il segreto è anche in panchina. Dopo l'esonero di Niko Kovač a novembre 2019, Hans-Dieter Flick ha preso in mano la squadra ripartendo dal gruppo e da pochi concetti forti e chiari: intensità, pressing furioso e possesso. Armi che ai bavaresi hanno dato subito fiducia e punti. Tanti punti. Guidati dal tecnico tedesco, il Bayern ha totalizzato una media di 2,74 punti in 31 partite ufficiali. Un bottino straordinario, che in Champions si è trasformato in un dominio totale.