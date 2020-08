Champions League, dopo 15 anni né Cristiano Ronaldo né Messi in semifinale

CHAMPIONS LEAGUE

Può essere la fine di un'epoca, il segno del tempo che passa. Perché da 15 anni a questa parte non era mai successo che sia Cristiano Ronaldo, sia Lionel Messi non fossero almeno in semifinale (o ovviamente) finale di Champions League. La fragorosa eliminazione di ieri sera del Barcellona per mano del Bayern Monaco segna, in modo inesorabile, la sorte dei due campioni che per anni si sono contesi il trofeo più ambito del mondo e che per un lungo tratto temporale si sono sfidati a suon di gol e di Palloni d'Oro.

I due protagonisti assoluti del calcio del Vecchio Continente non erano, appunto, arrivati in semifinale di Champions dall'ormai lontana stagione 2005-06. Da allora è stato un crescendo di sfide e contro sfide. Di gol e contro gol. Di punzecchiature e titoli da aggiungere nelle ricche bacheche.

Una stagione già difficile per tutti con una pandemia che ha cancellato certezze e programmazioni delle varie squadre e che segna, allo stesso tempo, anche una nuova via del calcio che conta.

Per la prima volta, poi, dalla stagione 1990-91 non ci sono squadre italiane o spagnole tra le quattro semifinaliste di Coppa Campioni-Champions League. Per la prima volta dal 2006/07 non ci sono squadre spagnole in semifinale (solo due volte nel XI Secolo, 2004/05).

Un cambio geografico di rotta che fa riflettere.

Per CR7 e Messi, che potrebbero trovarsi anche compagni di squadra a breve (al Barcellona pare o avversari in Serie A con la Pulce all'Inter), c'è la certezza di dover ripartire. La Juve, eliminata dal Lione e con il cambio d'allenatore, c'è da ricostruire in fretta per tornare ad essere top in Europa.