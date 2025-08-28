Juve-Kolo si continua a trattare: ora Comolli pensa a come prenderlo tenendo Vlahovic

Nelle ultime ore ci sono stati passi avanti significativi nella trattativa con il Psg ma la conclusione positiva non è scontata
La trattativa con il Psg sembrava ferma in uno stallo perenne ma nelle ultime ore ci sono stati passi avanti per chiudere il discorso Juve-Kolo. Comolli e Campos, dg dei francesi, continuano a parlarsi per trovare la formula giusta. Il prestito oneroso da circa 10 milioni con un riscatto condizionato agli obiettivi facilmente raggiungibili di circa 50 milioni: questo sembra l'accordo definitivo. Ma restano ancora dei dubbi in casa bianconera. Dusan Vlahovic vuole rimanere a Torino e questo complica, visto quanto si deve spendere per il francese, il mancato introito della vendita del serbo e il suo super ingaggio, una trattativa che si sarebbe potuta chiudere da tempo.
La dirigenza bianconera sta valutando se sia possibile prendere il francese tenendo anche Dusan. La somma degli stipendi dei due porta a 20 milioni a stagione (per 4 anni per Kolo). Oggettivamente un po' troppo... Si spera sempre nelle uscite ma finora l'unica cessione importante è quella di Douglas Luiz, il grande flop della scorsa stagione. Le eventuali cessioni di Savona e di Nico Gonzalez, se diventeranno effettive, potrebbero portare in cassa i soldi necessari per potersi permettere la coabitazione delle due punte. Poi, comunque, sarà necessario muoversi anche per un esterno offensivo (con il kosovaro Zhegrova sempre in pole). Insomma, a pochi giorni dalla fine del mercato è una Juve ancora in piena attività.
