Juve-Kolo si continua a trattare: ora Comolli pensa a come prenderlo tenendo Vlahovic

La dirigenza bianconera sta valutando se sia possibile prendere il francese tenendo anche Dusan. La somma degli stipendi dei due porta a 20 milioni a stagione (per 4 anni per Kolo). Oggettivamente un po' troppo... Si spera sempre nelle uscite ma finora l'unica cessione importante è quella di Douglas Luiz, il grande flop della scorsa stagione. Le eventuali cessioni di Savona e di Nico Gonzalez, se diventeranno effettive, potrebbero portare in cassa i soldi necessari per potersi permettere la coabitazione delle due punte. Poi, comunque, sarà necessario muoversi anche per un esterno offensivo (con il kosovaro Zhegrova sempre in pole). Insomma, a pochi giorni dalla fine del mercato è una Juve ancora in piena attività.