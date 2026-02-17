La moglie di Bastoni: "Fiera dell'uomo e del professionista che dimostri di essere ogni giorno"

Dopo le minacce degli ultimi giorni, e la momentanea chiusura dei commenti sui propri profili social, Camilla Bresciani, moglie di Alessandro Bastoni, si esprime per la prima volta dopo quanto accaduto nella gara tra Inter e Juventus. Condividendo l'intervista di oggi del difensore dell'Inter nelle proprie storie di Instagram, la moglie di Bastoni ha voluto fare una dedica: "Sempre al tuo fianco, fiera dell'uomo e del professionista che dimostri di essere ogni giorno".