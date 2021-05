City-Psg, si decide la prima finalista della Champions League

SU CANALE 5

Guardiola parte dal 2-1 dell’andata, Pochettino prova l’impresa col dubbio Mbappé: è il meglio che il calcio europeo può offrire ed è in diretta su Canale 5

Sarà grande spettacolo. Stasera alle 21, in esclusiva in chiaro su Canale 5, va in scena la semifinale di ritorno tra Manchester City e Psg e si decide la prima finalista dell’edizione 2020/21 della Champions League. Un passo più vicino ad Istanbul, dove si giocherà l’ultimo atto della competizione, c’è Pep Guardiola, che parte dalla vittoria per 2-1 ottenuta dai Citizens al Parco dei Principi una settimana fa e cerca la prima finale della storia del club inglese, mentre dall’altra c’è Pochettino, che deve fare i conti con i problemi fisici di Mbappé e sogna un’altra possibilità dopo il ko in finale del 2019 col Tottenham. Getty Images

Dopo la sconfitta rimediata l'anno scorso a un passo dal trionfo, il Psg non vuole rinunciare anche in questa stagione al sogno Champions e si prepara a tentare la rimonta sperando di poter contare su Kylian Mbappé. “Sono preoccupato per lui” ha detto nella conferenza della vigilia Pochettino, ma l’attaccante francese dovrebbe stringere i denti e agire da unica punta con Di Maria, Draxler e Neymar alle sue spalle. Nel 4-2-3-1 dei francesi ci saranno Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo a completare il pacchetto difensivo davanti a Navas, mentre Verratti e Paredes agiranno in mediana.

Guardiola dovrebbe affidarsi invece (il condizionale è d’obbligo dopo le tante sorprese di formazione delle ultime edizioni) ad un 4-3-3 nel con la linea difensiva composta da Walker, Ruben Dias, Stones e Zinchenko e Rodri come perno di centrocampo. Ai suoi lati De Bruyne e Gundogan, mentre in attacco dovrebbe esserci Foden al centro di un tridente completato da Bernardo Silva e Mahrez.

PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di Maria, Draxler, Neymar; Mbappé.

