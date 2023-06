City, Haaland: "Abbiamo fatto il Treble, è incredibile. Fantastico alzare questa Coppa"

QUI CITY

Commosso l'attaccante norvegese: "Questa vittoria significa tutto per me"

© Getty Images "Incredibile, incredibile. Questa vittoria significa tutto per me". Ha gli occhi lucidi Erling Haaland dopo la vittoria sull'Inter nella finale di Champions League che fa salire il Manchester City sul tetto d'Europa. "Abbiamo vinto il Treble, è incredibile - ha ribadito ancora il fenomeno norvegese - Sono molto emozionato, è fantastico alzare questa coppa. Questo momento lo ricorderò sempre". Poi Haaland fa i complimenti a Mario, il suo fisioterapista italiano: "Il migliore del mondo, ha rimesso in forma il mio corpo. Grazie per aver reso tutto questo possibile".

Incredibile la prima stagione di Haaland con la maglia del Manchester City: 52 gol tra Premier e coppe, cinque dei quali in una sola partita di Champions League. E grazie ai 36 gol realizzati in campionato si è assicurato la Scarpa d'Oro 2022/2023.

"Non è stata la nostra miglior partita ma è tempo di festeggiare", ha detto Kevin De Bruyne, costretto a uscire per infortunio al 35' della finale. "Ci abbiamo lavorato a lungo per ottenere questo risultato ed è fantastico".