City, Guardiola: "Inter squadra meravigliosa, dei miei mi è piaciuto tutto"

MANCHESTER CITY

Il tecnico del City dopo lo 0-0 contro i nerazzurri: "So che squadra abbiamo affrontato, non sono campioni d'Italia per caso"

Inter, un bel pari all'Etihad con il City































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "È stata una partita difficile, l'Inter è una squadra meravigliosa, che gioca benissimo in contropiede e si difende benissimo. Ma della mia squadra mi è piaciuto tutto perché so che squadra abbiamo affrontato, non sono campioni d'Italia per caso. Abbiamo giocato meglio della finale di Istanbul e nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni, loro una con Lautaro alla fine, ma siamo anche noi una squadra fantastica". Pep Guardiola analizza così la prestazione del suo City contro i nerazzurri.

"Non c'è niente che mi è dispiaciuto, mi è piaciuto tutto, sono molto felice di poter attaccare con 11 uomini che sanno fare le coperture, i raddoppi, quando hanno la palla corrono e ovviamente abbiamo anche difeso, almeno un paio di occasioni all'Inter le devi pur concedere - ha proseguito Guardiola a Prime dopo lo 0-0 contro l'Inter nel debutto in Champions - A questi livelli non si possono avere 20 palle gol, ne abbiamo avute 5, abbiamo giocato anche meglio della finale di due anni fa ma non abbiamo vinto".

