City, Guardiola: "Famiglia, golf e ristoranti: così si prepara una finale"

La ricetta, in fondo, è semplicissima: non pensarci. Pep Guardiola si prepara al suo, straordinario, finale di stagione e lo fa a modo suo. Come? Staccando. "Secondo la mia esperienza, il miglior modo per preparare una finale è 'staccare' al massimo. Perfino i nostri fisioterapisti e i cuochi ne hanno bisogno, perché sono qui a lavorare dieci ore al giorno, è un periodo stressante", dice il tecnico del Manchester City. I Citizens sono attesi nelle prossime due settimane da altrettante finali, il 3 in FA Cup contro il Manchester United, il 10 con l'Inter per la Champions. E allora ecco cosa consiglia il tecnico spagnolo: "Per questo ho detto a tutti di stare con le famiglie, giocare a golf, di fare ciò che vogliono. Bisogna allenarsi poco, però facendo esattamente ciò che abbiamo fatto per andare in finale. Io starò con la mia famiglia, me ne andrò in buoni ristoranti. Non mi dimentico del calcio, però... Fate ciò che volete, va bene. Ora si tratta di rilassare il più possibile la mente e mantenere la forma di gioco".