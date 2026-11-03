Chivu: "Abbiamo capito certe cose, vittoria che ci dà consapevolezza. Sappiamo tutti il valore dell'Inter"

"Abbiamo capito alcune cose e le abbiamo portate in campo. Ci confrontiamo sempre per correre gli errori, abbiamo capito forse cosa non andava bene". Dopo giorni complicati Cristian Chivu può finalmente sorridere: l'Inter ha rialzato la testa e si è rimessa in corsa per entrare nella Top-8 della Champions League. Il 3-0 al Feyenoord e arriva dopo una prestazione convincente: "Abbiamo fatto bene per organizzazione e intensità in un campo difficile - ha aggiunto il tecnico interista -. È la continuità che porta ai risultati, che porta fiducia e autostima. È una partita che ci dà tanto a livello di consapevolezza e percorso. Alle volte il calcio ti porta in vie strane, bisogna accettare e reagire".