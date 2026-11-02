Inter, Chivu volta pagina: "Impariamo dagli errori, il derby diventi energia positiva"

Come stanno Pio Esposito e Bonny? Chi gioca domani? "Bonny oggi aveva ancora la febbre, ci ha dato la sua disponibilità ma da giorni è debole, vomita e ha la febbre alta. Pio sta bene, ha recuperato quindi credo che la scelta sia chiara...". "Abbiamo recuperato anche altri giocatori - ha aggiunto - Provedel e Pavard sono tornati e non abbiamo avuto altri problemi in questi giorni".