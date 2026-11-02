Inter, a Rotterdam con due missioni: Thuram torna in coppia, le probabili scelte di Chivu

Il colpo è stato duro. L'Inter arriva alla sfida di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord (martedì alle 21) con la sconfitta nel derby da archiviare in fretta: l'Europa non aspetta, c'è da dare continuità alla vittoria casalinga contro lo Shakhtar nell'ultima uscita per non perdere il treno dei playoff. Un confronto aperto sul campo tra Chivu e i giocatori il giorno dopo il ko per ricompattarsi e voltare subito pagina. Feyenoord prima e Como sabato alle 18 a San Siro attendono l'Inter: due tappe tanto importanti quanto insidiose. Il tecnico nerazzurro studia la formazione: di sicuro l'Inter ritroverà le due punte dopo il cambio di modulo nel derby a causa delle precarie condizioni fisiche sia di Pio Esposito che di Bonny. Dunque lo stakanovista Thuram (vista l'assenza di capitan Lautaro), che tra Serie A e Champions non ha giocato soltanto alla prima di campionato contro il Monza, in coppia propabilmente con il giovane azzurro, a digiuno di gol da quasi due mesi (l'ultimo nel 5-3 contro l'Udinese il 14 settembre).



Con Bastoni squalificato, in difesa le scelte sono obbligate e dunque davanti a Martinez spazio al terzetto Bisseck-Akanji-Carlos Augusto. Pavard è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbe strappare la convocazione per la trasferta olandese ma al massimo partirà dalla panchina. Spence, schierato titolare a destra nel derby, va verso la conferma, con Dimarco che torna titolare a sinistra dopo la panchina iniziale contro il Milan. In mezzo al campo Zielinski dovrebbe far rifiatare Calhanoglu in cabina di regia: al suo fianco Barella e Mkhitaryan.