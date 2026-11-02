VERSO FEYENOORD-INTER

Inter, a Rotterdam con due missioni: Thuram torna in coppia, le probabili scelte di Chivu

Pio più di Bonny, difesa obbligata e conferma di Spence a destra

02 Nov 2026 - 10:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Il colpo è stato duro. L'Inter arriva alla sfida di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord (martedì alle 21) con la sconfitta nel derby da archiviare in fretta: l'Europa non aspetta, c'è da dare continuità alla vittoria casalinga contro lo Shakhtar nell'ultima uscita per non perdere il treno dei playoff. Un confronto aperto sul campo tra Chivu e i giocatori il giorno dopo il ko per ricompattarsi e voltare subito pagina. Feyenoord prima e Como sabato alle 18 a San Siro attendono l'Inter: due tappe tanto importanti quanto insidiose. Il tecnico nerazzurro studia la formazione: di sicuro l'Inter ritroverà le due punte dopo il cambio di modulo nel derby a causa delle precarie condizioni fisiche sia di Pio Esposito che di Bonny. Dunque lo stakanovista Thuram (vista l'assenza di capitan Lautaro), che tra Serie A e Champions non ha giocato soltanto alla prima di campionato contro il Monza, in coppia propabilmente con il giovane azzurro, a digiuno di gol da quasi due mesi (l'ultimo nel 5-3 contro l'Udinese il 14 settembre).

Con Bastoni squalificato, in difesa le scelte sono obbligate e dunque davanti a Martinez spazio al terzetto Bisseck-Akanji-Carlos Augusto. Pavard è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbe strappare la convocazione per la trasferta olandese ma al massimo partirà dalla panchina. Spence, schierato titolare a destra nel derby, va verso la conferma, con Dimarco che torna titolare a sinistra dopo la panchina iniziale contro il Milan. In mezzo al campo Zielinski dovrebbe far rifiatare Calhanoglu in cabina di regia: al suo fianco Barella e Mkhitaryan.

Leggi anche

Sindrome da derby, inizio horror e formazione discutibile: la sconfitta nel derby è tutta di Chivu

videovideo
inter
champions league

Ultimi video

02:13
DICH MIX POST DERBY 2 31/10 DICH

De Winter: "Era il derby che volevamo, Amorim ci ha preparati al meglio"

02:10
Frosinone-Torino 2-0: gli highlights

Frosinone-Torino 2-0: gli highlights

02:04
Lazio-Cagliari 2-1: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-1: gli highlights

02:07
Lecce-Genoa 1-2: gli highlights

Lecce-Genoa 1-2: gli highlights

04:04
Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

04:09
Spalletti: "Niente di casuale, grande risposta di gruppo"

Spalletti: "Niente di casuale, grande risposta di gruppo"

02:04
Como-Venezia 1-0: gli highlights

Como-Venezia 1-0: gli highlights

02:16
Meret: "Partita decisa dai dettagli"

Meret: "Partita decisa dai dettagli"

01:24
Cabal: "Ritiro giusto, ora torniamo in alto"

Cabal: "Ritiro giusto, ora torniamo in alto"

00:16
MCH USCITA CARDINALE POST DERBY MCH

Gerry Cardinale esce da San Siro sorridente con il pollice alzato: "Notte incredibile, mi viene da piangere"

00:30
CLIP BALLA MORERIA SRV

Moreira canta 'Baila Moreira'

03:18
DICH CHIVU 1 CONFERENZA POST MILAN 31/10 DICH

Chivu: "Costretti a cambiare, ci manca qualcosa rispetto allo scorso anno"

02:04
DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

01:14
DICH AMORIM 1 CONFERENZA POST INTER 31/10 DICH

Amorim: "È solo una notte positiva, il Milan non cambia da un giorno all'altro""

03:24
DICH BARELLA CONFERENZA POST MILAN 31/10

Barella: "Il Milan ha meritato, non possiamo sbagliare sempre approccio"

02:13
DICH MIX POST DERBY 2 31/10 DICH

De Winter: "Era il derby che volevamo, Amorim ci ha preparati al meglio"

I più visti di Champions League

Champions League

Ranking Uefa, l'Italia frena dopo la gioia in Champions: la classifica aggiornata

Klopp avverte: "Nulla da perdere, possiamo vincere"

Napoli, sei nella storia: Eintracht ancora travolto, Spalletti ai quarti

Solito Benzema, il Liverpool cade anche al Bernabeu: Real ai quarti

AdL: "Bravi tutti, il viaggio continua" | Osimhen: "Possiamo arrivare in fondo"

Baresi sul "derby" col Napoli: "Loro superiori a tutti in Italia ma possiamo batterli"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:43
Serie A, la classifica aggiornata e le due partite di oggi
09:17
Champions: Roma arrivata a Manchester
23:36
Napoli, Di Lorenzo: "Dobbiamo alzare il livello"
23:11
Juventus, McKennie sostituito per un problema all'adduttore
De Bruyne contro la Juventus
22:59
Napoli, piove sul bagnato: altri due infortuni