Champions League: l'Inter vuole dimenticare il derby col Feyenoord, la Roma vuole approfittare della crisi United

Serata ad alta tensione per il calcio italiano nell'appuntamento odierno con la Champions League. L'Inter fa tappa a Rotterdam per affrontare il Feyenoord alle ore 21:00, mentre la Roma è attesa dal suggestivo scenario di Old Trafford contro il Manchester United. Due incroci fondamentali per il prosieguo del cammino europeo e per rilanciare le rispettive ambizioni. I nerazzurri di Christian Chivu devono subito lasciarsi alle spalle il derby e dare continuità al recente successo ottenuto contro lo Shakhtar. Di fronte troveranno la formazione guidata da van Bronckhorst, imprevedibile come dimostra la vittoria sul Como e che promette una gara aperta e ricca di occasioni.