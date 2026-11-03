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Champions League: l'Inter vuole dimenticare il derby col Feyenoord, la Roma vuole approfittare della crisi United

Presentazione delle sfide di Champions League in programma stasera: l'Inter di Chivu a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma di Gasperini a Old Trafford

03 Nov 2026 - 08:02
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Serata ad alta tensione per il calcio italiano nell'appuntamento odierno con la Champions League. L'Inter fa tappa a Rotterdam per affrontare il Feyenoord alle ore 21:00, mentre la Roma è attesa dal suggestivo scenario di Old Trafford contro il Manchester United. Due incroci fondamentali per il prosieguo del cammino europeo e per rilanciare le rispettive ambizioni. I nerazzurri di Christian Chivu devono subito lasciarsi alle spalle il derby e dare continuità al recente successo ottenuto contro lo Shakhtar. Di fronte troveranno la formazione guidata da van Bronckhorst, imprevedibile come dimostra la vittoria sul Como e che promette una gara aperta e ricca di occasioni.

Feyenoord-Inter
Il tecnico interista deve fare i conti con un'infermeria affollata e alla pesante squalifica di Alessandro Bastoni in difesa. Restano ai box Lautaro Martinez, Curtis Jones e John Stones, mentre Benjamin Pavard torna a disposizione ma partirà dalla panchina. Davanti al portiere Josep Martinez, la linea difensiva sarà composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. In attacco si rivede il doppio centravanti: Marcus Thuram affiancherà dal primo minuto Pio Esposito, pronto a ritrovare la via del gol. Sul fronte opposto, gli olandesi dovranno fare a meno degli infortunati di lungo corso Bart Nieuwkoop, Jordan Bos e Thomas Beelen.

Manchester United-Roma
Situazione decisamente opposta per Red Devils e giallorossi. Il Manchester United attraversa una profonda crisi di risultati che vede la panchina di Michael Carrick sempre più in bilico, appesantita dalle pesanti sconfitte recenti contro Bournemouth, Como e Chelsea. Il tecnico degli inglesi recupera Kobbie Mainoo ma deve rinunciare a Benjamin Sesko, il cui rientro è slittato al 2027 per un grave infortunio. La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta invece a Manchester forte del morale alto dopo la vittoria per 4-2 contro il Cagliari in campionato. I giallorossi dovranno rinunciare agli indisponibili Paulo Dybala, Leonardo Balerdi e Mario Hermoso, ma puntano sulla grande vena del proprio reparto d'attacco per conquistare tre punti d'oro nella tana dei Red Devils e magari dimenticare definitivamente quell'1-7 del 2007.

Kim Kardashian fa impazzire i tifosi: "Tifo per la Roma, sono una grandissima fan"

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