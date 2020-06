Champions ed Europa League, la Uefa vuole aprire a un po' di pubblico

Si susseguono le indiscrezioni su come, dove e quando si giocheranno le fasi finali di Champions ed Europe League. In attesa della decisione ufficiale del 17 giugno, l'ultima voce vorrebbe la Uefa decisa a giocare le partite decisive con un minimo di pubblico presente allo stadio. Questo sarà un fattore importante, se non decisivo, nella scelta delle sedi, che dovrebbero prendere il posto di Istanbul e Danzica.. Al momento, la capitale portoghese Lisbona è considerata favorita per ospitare la Champions (con la formula della Final Eight in leggero vantaggio su quella della Final Four), mentre per l'Europa League si pensa a Francoforte e ad altre tre città della Germania.