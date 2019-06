Champions, Tottenham-Liverpool da brividi: Pochettino sfida Klopp per un posto nella storia

01/06/2019

Calcisticamente parlando, Tottenham e Liverpool sono due mondi differenti. City a parte, il meglio che il calcio inglese può proporre in questo momento sul piano dello spettacolo, del ritmo e dell'intensità di gioco. Due filosofie che a Madrid si scontreranno con un unico obiettivo: entrare nella storia. A 14 anni dal trofeo strappato al Milan, i Reds vogliono rimettere le mani sulla Coppa dalle grandi orecchie. Alla prima finale di Champions sempre, gli Spurs invece vogliono entrare nel gotha del calcio europeo dalla porta principale.



Al Wanda Metropolitano, si attende un match per cuori forti. In Premier, nei due confronti di questa stagione, ha sempre vinto il Liverpool, ma la finale di Champions è tutta un'altra storia e il passato conta relativamente. Dopo aver fallito già due finali (2013 e 2018), Klopp cercherà disperatamente di evitare la terza beffa. E per farlo, dopo l'impresa col Barcellona, potrà contare sui suoi uomini migliori (portiere compreso). Dal tridente terribile Salah-Firmino-Manè ad Alisson, ultimo baluardo pronto a far dimenticare l'incubo Karius. Un undici stretto e compatto, aggressivo e votato al pressing alto, al palleggio in velocità e alle ripartenze fiammanti. Roba che "scotta", insomma.



Discorso diverso invece per Pochettino, che a Madrid dovrà fare i conti non solo col Liverpool, ma anche con la storia del club. In caso di vittoria, infatti, gli Spurs alzeranno la Champions per la prima volta. Una pressione in più da affrontare, che però potrebbe dare al Tottenham un ulteriore stimolo per dimostrare di essere pronto a fare il salto di qualità. Numeri alla mano, gli uomini di Pochettino partono sfavoriti, ma il tecnico argentino in questa stagione ci ha abituato a metamorfosi tattiche capaci di ribaltare ogni pronostico. Intuizioni che, con tanti fenomeni in rosa, potrà utilizzare anche al Wanda Metropolitano contro i Reds per provare a far saltare il banco. Dal jolly Lllorente a Lucas Moura, passando per Son, gli immancabili Dele Alli ed Eriksen e il recuperato Kane, pronto ad aiutare il gruppo nell'ultimo sforzo verso la gloria. A Madrid Tottenham e Liverpool si sfidano per un posto nella storia.