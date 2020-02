Champions, Timo Werner punisce il Tottenham: gode il Lipsia

CHAMPIONS LEAGUE

Il Lipsia passa 1-0 a Londra e mette nei guai il Tottenham in chiave qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Dopo numerose occasioni non concretizzate nel primo tempo, la squadra tedesca trova il gol vittoria al 56', quando un fallo di Davies su Laimer porta all'inevitabile rigore poi trasformato da Timo Werner. La formazione di Mourinho si rende pericolosa solo nel finale con un palo colpito da Lo Celso su punizione. Champions, il Lipsia fa piangere Mourinho

































I tedeschi vincono 1-0 sul campo del Tottenham nell'andata degli ottavi







































Il Tottenham vede interrompersi la propria striscia di sette risultati utili consecutivi in gare ufficiali nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Merito di un Lipsia padrone del campo per gran parte della sfida, crollato soltanto nel finale dove ha dovuto soffrire non poco il ritorno degli Spurs.



Il match comincia con ben quattro occasioni nitide da gol per il Lipsia solo nei primi 80 secondi di gioco. Schick calcia a lato dopo 26 secondi dal fischio d’inizio; Sanchez respinge sulla linea la conclusione di Werner poi sulla ribattuta Angelino coglie il palo. Infine Lloris chiude bene il destro ravvicinato di Werner. Al 10’ gli Spurs si fanno vedere per la prima volta con Lo Celso che serve Bergwijn, il quale prova la conclusione a giro trovando la respinta in tuffo di Gulacsi. La partita la continuano comunque a fare i tedeschi, che sfiorano il vantaggio al 17’ con un colpo di testa di Schick che va vicinissimo al palo alla sinistra di Lloris. Si gioca praticamente in una sola metà campo: alla mezz’ora la verticalizzazione di Schick vede il cross in mezzo di Angelino per Werner che non ci arriva di un soffio. Se il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 è solo un caso, perché un cioccolatino di Laimer trova in area avversaria Werner che tutto solo si fa parare il destro da Lloris in corner.



Dopo una grande parata di Gulacsi su Lucas Moura, sul fronte opposto arriva il meritato vantaggio del Lipsia al 58’: ingenuità clamorosa di Ben Davies, che stende irregolarmente Laimer con un intervento completamente in ritardo, regalando di fatto il calcio di rigore agli ospiti. Lloris riesce a toccare la sfera ma non abbastanza per negare la gioia del gol a Werner dagli undici metri. Il portiere francese, però, continua a essere decisivo con le sue parate che tengono in partita i suoi: è ancora Schick a vedersi respinto il suo mancino, su suggerimento di Angelino. Il Lipsia cala (quasi) inevitabilmente nel finale: con una punizione quasi perfetta Lo Celso trova prima la deviazione di Gulacsi e poi quella del palo e, al 90’, Lucas Moura salta di testa e spedisce di poco alto il cross dalla corsia mancina di Davies. Per Mourinho non sarà semplicissimo ribaltare il risultato alla Red Bull Arena per accedere ai quarti, ma non sarà nemmeno una missione impossibile, visti gli ultimi venti minuti del Tottenham.