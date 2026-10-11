Caso City, Burnham: "Renderò noti dettagli incontri con vertici del Manchester"

Il primo ministro Andy Burnham britannico ha dichiarato che renderà pubblici i dettagli dei suoi incontri con i vertici del Manchester City, in seguito alle critiche suscitate dai suoi commenti dopo che il club è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse relative alla violazione delle norme finanziarie della Premier League. "Il leader dell'opposizione mi ha chiesto di pubblicare i dettagli dei miei incontri, cosa che farò volentieri", ha dichiarato Burnham al podcast 'Rest is Politics'. "In realtà, nessuno di questi incontri è recente. Ho avuto un solo incontro significativo, nel 2021", ha aggiunto. acp 112146 Ott 2026